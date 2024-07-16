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Анна Данилина с победы начала выступление на турнире в Венгрии
Фото: ФТК
В Будапеште (Венгрия) стартовал турнир категории WTA-250 (грунт). Матч первого круга в парном разряде провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.
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Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой со счетом 6:2, 6:1 разгромила чешку Анастасию Децюк и нидерландку Бибиане Схуфс.
Казахстанско-российский тандем получил на этом турнире второй номер посева.
За выход в полуфинал Анна и Ирина поборются с Джесси Эни из США и Леной Пападакис из Германии либо с британками Алисией Барнетт и Фреей Кристи.
Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире АТР-500 в Германии.
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