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Скатов не смог пробиться в полуфинал турнира в Швеции
Фото: ktf.kz
В шведском Бостаде стартовал турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов 19 июля в четвертьфинале уступил португальцу Нуну Боржешу, занимающему 51-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанец проиграл со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты.
Таким образом, Скатов завершил свои выступления на турнире.
Ранее в матче за выход в основную сетку турнира Тимофей Скатов (223 АТР) уверенно разобрался с итальянцем Андреа Пеллегрино (153 АТР) со счетом 6:4, 6:1.
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