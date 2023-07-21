Амариша-Киара Тот: Я очень сожалею о произошедшем на корте

Венгерская теннисистка Амариша-Киара Тот прокомментировала конфликт на Гран-при Венгрии. 20-летняя спортсменка извинилась за свое поведение во время матча против Чжан Шуай (Китай), сообщает Zakon.kz.

Амариша-Киара Тот поделилась своими эмоциями с пресс-службой Гран-при Венгрии по поводу инцидента на турнире категории WTA-250 в Будапеште. Для Тот это было первое соревнование уровня WTA в карьере. В мировом рейтинге венгерская теннисистка занимает 548 место.

"Не думала, что мой первый успех в WTA-туре вызовет такую бурю, и я очень сожалею о том, что произошло. Я уважаю Чжан Шуай как человека и как спортсменку. У меня никогда не было намерения проявлять неуважение, расстраивать кого-либо или причинять боль – тем более Чжан Шуай. Я понимаю, что после матча не должна была праздновать так, как я это сделала, и жалею об этом. Я была захвачена эмоциями и накалом матча. Я концентрировалась на теннисе и не хотела победить таким образом. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность поговорить с Чжан Шуай о том, как плохо я себя чувствую из-за своего поведения", – сказала Тот на пресс-конференции. Амариша-Киара Тот

В итоге Амариша-Киара Тот завершила свое выступление в родных стенах на стадии второго круга, где проиграла украинке Катерине Байндль со счетом 3:6, 1:6.

Ранее чемпионка Гран-при Венгрии 2021 года Юлия Путинцева проиграла во втором круге текущего турнира.