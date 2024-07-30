Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Монреале, его заменит российский теннисист

Новак Джокович снялся с Мастерса в Монреале Фото: АТР
Вторая ракетка мира Новак Джокович снялся с грядущего "Мастерса" в Монреале (Канада), который пройдет с 6 по 12 августа, сообщает Zakon.kz.

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

По информации Entry List Updates, место сербского теннисиста займет россиянин Роман Сафиуллин (66 АТР).

Новак Джокович и Роман Сафиуллин продолжают свой путь на Олимпийских играх в Париже. Вчера, 29 июля, серб во втором круге Олимпиады-2024 обыграл одного из главных соперников в его карьере, испанца Рафаэля Надаля (6:1, 6:4). Роман Сафиуллин также вышел в третий круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Со счетом 6:0, 7:6 (7:1) он одолел соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Теннисный турнир на Играх в Париже завершится 4 августа.

Ранее были представлены результаты матчей третьего игрового дня Олимпиады-2024. 

Читайте также

Олимпиада-2024: результаты матчей третьего игрового дня

Александр Бублик попросил прощения у казахстанцев за поражение на Олимпиаде

Битва титанов: Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады в Париже

Пахита Амири
Новак Джокович Джокович Новак 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мухаммедсабыр Базарбайулы
Казахстанский боксер пробился в 1/4 финала Олимпиады
Париж-2024: как Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение
Париж-2024: как Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение
ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана во вторник 30 июля
ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана во вторник 30 июля
Скейтбординг Париж-2024 Золото
14-летняя японка принесла стране "золото" и лидерство в медальном зачете
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: