Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Монреале, его заменит российский теннисист

Вторая ракетка мира Новак Джокович снялся с грядущего "Мастерса" в Монреале (Канада), который пройдет с 6 по 12 августа, сообщает Zakon.kz.

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По информации Entry List Updates, место сербского теннисиста займет россиянин Роман Сафиуллин (66 АТР).

Montreal update:

OUT: Djokovic

IN: Safiullin

Next: Ofner — Entry List Updates (@EntryLists) July 30, 2024

Новак Джокович и Роман Сафиуллин продолжают свой путь на Олимпийских играх в Париже. Вчера, 29 июля, серб во втором круге Олимпиады-2024 обыграл одного из главных соперников в его карьере, испанца Рафаэля Надаля (6:1, 6:4). Роман Сафиуллин также вышел в третий круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Со счетом 6:0, 7:6 (7:1) он одолел соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Теннисный турнир на Играх в Париже завершится 4 августа.

Ранее были представлены результаты матчей третьего игрового дня Олимпиады-2024.