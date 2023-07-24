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Хорватия одержала победу на Кубке Хопмана

Хорватия одержала победу на Кубке Хопмана Фото: twitter/hopmancup
На грунтовых кортах Ниццы (Франция) завершился обновленный Кубок Хопмана среди национальных команд. В финале сборная Хорватии выиграла у Швейцарии с общим счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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В первом матче решающей стадии Донна Векич обыграла Селин Неф – 6:3, 6:4. В мужском противостоянии Борна Чорич взял верх над Леандро Риеди – 6:1, 6:4. Таким образом, хорватские теннисисты стали чемпионами первого Кубка Хопмана в Европе.

Кубок Хопмана долгие годы проходил в конце декабря – начале января на западном побережье Австралии. Турнир, проводившийся регулярно с 1988 года, назван в честь Гарри Хопмана – знаменитого австралийского игрока и тренера. В марте 2019 года официально было объявлено, что Кубок Хопмана прекратил свое существование. Победителями последнего Кубка Хопмана в Австралии стали швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич. Также здесь "зажигали" в разные годы такие звезды, как сербы Новак Джокович и Ана Иванович, немцы Штеффи Граф и Борис Беккер, американцы Серена Уильямс и Джон Макинрой, греки Стефанос Циципас и Мария Саккари, брат и сестра Сафины из России и многие другие.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик завершил выступление на выставочном турнире в США. 

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