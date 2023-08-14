Итоги недели: казахстанские теннисисты успешно выступили на международных турнирах

На минувшей неделе представители Казахстана принимали участие в международных турнирах в разных городах мира. Некоторым из них удалось показать яркие результаты и дойти до финальной стадии, сообщает Zakon.kz.

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В Усть-Каменогорске завершился первый из двух турниров серии ITF W15. В одиночном разряде 18-летняя Аружан Сагандыкова добилась крупного успеха во взрослом женском туре. Казахстанка впервые в карьере дошла до финала одиночного разряда, где в решающем матче уступила опытной японке Аоюми Кошичи (639 WTA) в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.

Фото: ktf.kz

В парном разряде состязаний в Усть-Каменогорске победу праздновал казахстанский дуэт. Асылжан Арыстанбекова и Сандугаш Кенжибаева в финале оказались сильнее первой пары соревнования – Аглаи Федоровой и Елизаветы Щебекиной – 6:4, 6:3. Для Асылжан и Сандугаш, это первый трофей во взрослом туре.



В Баня-Луке (Босния и Герцеговина) на турнире серии "Челленджер" Андрей Голубев в паре с представителем Украины Денисом Молчановым добрался до финала, где уступили тандему – Виктор Влад Корня (Румыния) - Филипп Освальд (Австрия) 6:3, 1:6, 13:15. До решающей стадии дошла и Жибек Куламбаева в паре с Ланланой Тараруди (Тайланд) на турнира серии ITF W40 в китайском Аньнине. В финале они проиграли китаянкам Ханью Гуо – Синью Янь 2:6, 0:6.

Отличных результатов добились и наши юниоры. На турнире серии ITF Juniors J100 в Каире в парном разряде казахстанец Амир Омарханов в дуэте с россиянином Артемом Богомоловым стал чемпионом соревнований.

В Белграде (Сербия) Аскар Амир стал финалистом в парном разряде на турнире "MISIN MEMORIJAL 2023 12&Under" серии Tennis Europe второй категории.

Ранее казахстанская теннисистка Ева Корышева стала победительницей старейшего юниорского турнира Young Champions Cup, проходившего в Хасселте (Бельгия),