Михаил Кукушкин вышел во второй круг "Мастерса" в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч первого круга в основной сетке турнира, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в упорной борьбе обыграл француза Александра Мюллера (81 АТР) со счетом 6:7, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 42 минуты. За это время Михаил Кукушкин допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брей-пойнта из четырех (100%). Мюллер 10 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал всего один брейк-пойнт из восьми. Теннисисты встречались между собой впервые.

Во втором раунде Михаил Кукушкин сыграет против британца Дэниеля Эванса (33 АТР).



Ранее Михаил Кукушкин успешно преодолел квалификацию "Мастерса" в Шанхае.