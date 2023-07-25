Казахстанский теннисист с победы стартовал на турнире серии "Челленджер"

В Салинасе (Эквадор) проходит турнир серии "Челленджер". Бейбит Жукаев в первом раунде одержал победу, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче казахстанский теннисист выиграл у представителя Бразилии Педро Боскардина Диаса со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжался 1 час 30 минут. За это время Жукаев 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти.

В следующем матче Жукаев сыграет с победителем встречи Ф.Секулич (Австралия) – А.Козбинов (Молдова).

Ранее на "Кубке президента" в Астане Михаил Кукушкин преодолел стартовый раунд.