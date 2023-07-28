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Казахстанский теннисист потерпел поражение на "Челленджере" в Эквадоре

В Салинасе (Эквадор) проходит турнир категории «Челленджер». Представитель Казахстана Бейбит Жукаев провел матч третьего круга в одиночном разряде Фото: ktf.kz
В Салинасе (Эквадор) проходит турнир категории "Челленджер". Представитель Казахстана Бейбит Жукаев провел матч третьего круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в полуфинал теннисист из Актау в упорной борьбе уступил французу Джованни Мпеши-Перрикару со счетом 6:7 (9:11), 7:6 (8:6), 4:6. Игра длилась 3 часа 6 минут.

За время матча казахстанский теннисист сделал 11 подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из шести возможных.

Ранее Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Кубка президента". 

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