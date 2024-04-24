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Денис Евсеев успешно стартовал на турнире в Китае

Денис Евсеев успешно стартовал на турнире в Китае Фото: KTF
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Денис Евсеев (№184 АТР) обыграл представителя Турции Алтуга Челикбилека (№401 АТР) со счетом 3:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. В активе казахстанца пять эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде Евсеев сыграет c австралийцем Филипом Секуличем (№262 АТР).

Также Денис Евсеев выступит в парном разряде "Челленджера" в Китае.

Ранее Тимофей Скатов и Дмитрий Попко успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер".

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