Денис Евсеев успешно стартовал на турнире в Китае

В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Денис Евсеев (№184 АТР) обыграл представителя Турции Алтуга Челикбилека (№401 АТР) со счетом 3:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. В активе казахстанца пять эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде Евсеев сыграет c австралийцем Филипом Секуличем (№262 АТР).

Также Денис Евсеев выступит в парном разряде "Челленджера" в Китае.

Ранее Тимофей Скатов и Дмитрий Попко успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер".