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Все о теннисе

Роджер Федерер даст старт гонке "24 часа Ле-Мана"

Роджер Федерер даст старт гонке &quot;24 часа Ле-Мана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 09:27 Фото: АТР
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер даст старт 93-й в истории, легендарной гонке "24 часа Ле-Мана", которая начнется 14 июня, сообщает Zakon.kz.
"Это огромная честь – дать старт "24 часам Ле-Мана", культовой, но крайне изнурительной гонке. Я всегда восхищался целеустремленностью, точностью и стойкостью, которые требуются для этого. Быть в центре этого знакового события – незабываемый опыт", – приводит слова Федерера пресс-служба гонки.

Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера – 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Федерер опередил Надаля и Джоковича в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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