Роджер Федерер даст старт гонке "24 часа Ле-Мана"

Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера – 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

🎾+🚗= 🏁

Tennis legend @rogerfederer meets the greatest endurance race on earth and will wave the flag as the official starter of the 𝟵𝟯𝗿𝗱 𝟮𝟰 𝗛𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗟𝗲 𝗠𝗮𝗻𝘀. — See you in Le Mans this June!



How hyped are you to witness history? 👀🔥#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/DfbsYNAMJf