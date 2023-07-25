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Казахстанский теннисист одержал победу на турнире в Астане

Дмитрий Попко преодолел первый круг основной сетки турнира в Астане Фото: ktf.kz
В Астане на открытых кортах (хард) проходит турнир серии "Челленджер". Представитель Казахстана Дмитрий Попко преодолел первый круг основной сетки, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

При поддержке родной публики хозяин корта в трех партиях взял вверх над турецким спортсменом Кораем Кирчи – 6:4, 4:6, 6:1.

Матч длился 1 час и 35 минут. За это время казахстанец успел реализовать два брейк-поинта из четырех возможных, допустил три двойные ошибки, а также семь раз подал навылет.

Во втором раунде Дмитрий Попко сыграет с Хумоюном Султановым (Узбекистан).

Ранее другой казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел во второй круг "Челленджера" в Астане.

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