Экс-первая ракетка мира прокомментировала игру с казахстанкой на "Мастерсе" в Майами

Вторая ракетка Казахстана в упорной борьбе уступила двукратной чемпионке турниров "Большого шлема" – 6:7 (4:7), 6:1, 3:6. Соперницы сражались за выход в полуфинал "тысячника" почти три часа (2 часа 55 минут). В очном противостоянии Азаренко впереди – 3:0.

Матч Путинцевой и Азаренко посетил легендарный боксер Майк Тайсон.

Brave Security guard making Mike Tyson wait to enter during changeover at the Azarenka/Putintseva 2024 Miami Open match. pic.twitter.com/IXsIWoElcS