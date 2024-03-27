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Экс-первая ракетка мира прокомментировала игру с казахстанкой на "Мастерсе" в Майами

Виктория Азаренко поделилась эмоциями после матча с Юлией Путинцевой Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Беларусь, №32 WTA) поделилась эмоциями после матча с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана в упорной борьбе уступила двукратной чемпионке турниров "Большого шлема" – 6:7 (4:7), 6:1, 3:6. Соперницы сражались за выход в полуфинал "тысячника" почти три часа (2 часа 55 минут). В очном противостоянии Азаренко впереди – 3:0.

"Очень рада, что смогла победить. Рада вновь выступать на более поздних стадиях турнира. Это то, ради чего я работаю, так что да, я определенно рада. После проигранного сета я стала более агрессивной. Юля провела действительно хороший матч. Она невероятный боец. Я вижу, что она улучшила свою игру в этом сезоне. Юля не выдает одинаковых матчей, поэтому соперницам постоянно нужно приспосабливаться и адаптироваться. Во втором сете я немного устала, но в итоге, я думаю, что выполнила план на игру. Могу быть довольна", – сказала Азаренко на пресс-конференции.

Матч Путинцевой и Азаренко посетил легендарный боксер Майк Тайсон.

В стартовом раунде Открытого чемпионата Майами Юлия Путинцева уверенно обыграла представительницу Испании Кристину Бучу (№50 WTA) со счетом 6:2, 3:6, 6:4. Во втором круге она выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой (№15 WTA) – 6:1, 4:6, 6:3, а в третьем матче справилась с бельгийкой Гретье Миннен (№79 WTA) – 6:2, 2:6, 6:4. В матче четвертого круга (1/8 финала) казахстанка одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой (6:4, 7:6 ). Для Путинцевой это был третий четвертьфинал на соревнованиях WTA-1000.

Ранее Юлия Путинцева рассказала о сотрудничестве с новым тренером. Также был представлен видеообзор матча Юлия Путинцева – Виктория Азаренко в четвертьфинале Miami Open.

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Miami Open: видеообзор матча Юлия Путинцева – Виктория Азаренко

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