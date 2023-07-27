В Астане на Кубке Президента пять представителей Казахстана продолжают выступление

В столице Казахстана продолжается традиционный турнир серии АТР Challenger – "Кубок Президента". В одиночном разряде борьбу продолжают три казахстанца, сообщает Zakon.kz.

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Первый сеяный соревнования Михаил Кукушкин во втором раунде уверенно разобрался с японцем Рентой Токудой, одержав победу со счетом 6:1, 6:3. В четвертьфинале казахстанцу предстоит сразиться с россиянином Евгением Карловским. Кукушкин два раза побеждал на "Кубке Президента": в 2015 и 2011 годах, а также еще дважды играл в финале. Дмитрий Попко уступил узбеку Хумоюну Султанову 7:6, 0:6, 1:2. В третьей партии хозяин корта отказался от продолжения игры из-за травмы.

19-летний Ислам Орынбасар в первом раунде одержал волевую победу над 616-й ракеткой мира из Индии Прджвалем Девом 6:4, 1:6, 6:3. Теннисисты провели на корте более двух часов. Путевку в полуфинал Ислам оспорит со второй ракеткой соревнования Бенджамином Локом из Новой Зеландии.

Ранее во второй круг пробился другой наш спортсмен – Денис Евсеев.

В парном разряде в 1/4 финала сыграют Григорий Ломакин и Денис Евсеев. В матче первого круга Григорий в паре с Аджитом Раи из Новой Зеландии обыграл дуэт Алафия Айени (США)/Янки Эрель (Турция) со счетом 6:4, 7:6 (7:3), а Евсеев с Егором Герасимовым (Беларусь) оказались сильнее Филипа Пеливо (Польша)/Юсукэ Такахаси (Япония) – 6:1, 6:4.