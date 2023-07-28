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Главный фаворит "Кубка президента" завершил выступление в четвертьфинале турнира

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин завершил борьбу на турнире серии «Челленджер» в Астане в одиночном разряде Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин завершил борьбу на турнире серии "Челленджер" в Астане в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Михаил Кукушкин был посеян на турнире под первым номером и являлся одним из главных претендентов на итоговую победу. Однако двукратный чемпион "Кубка президента" в четвертьфинале не смог сломить сопротивление россиянина Евгения Карловского. В упорной борьбе казахстанец проиграл со счетом 4:6, 6:4, 2:6. Теннисисты провели на корте 2 часа и 23 минуты. За это время Кукушкин дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал десять брейк-поинтов из четырнадцати.

Ранее другой представитель Казахстана Бейбит Жукаев завершил выступление на турнире серии "Челленджер" в Эквадоре. 

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