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Отец Новака Джоковича заявил, что сын может завершить карьеру в следующем году

Срджан Джокович, отец 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, рассказал, когда сын планирует завершить карьеру Фото: wimbledon.com
Срджан Джокович, отец 23-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Новака Джоковича, рассказал, когда сын планирует завершить карьеру. В данный момент Новаку 36 лет, сообщает Zakon.kz.

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В документальном фильме "Новак Джокович – нерассказанные истории" отец Джоковича признался, что ожидает от сына успехов и вне корта.

"Что касается моих надежд, я бы сказал, что он оправдал их семь или восемь лет назад. Все, что произошло дальше, – невероятный бонус. Теннис – это только часть его жизни, не вся, поэтому, я надеюсь, он будет добиваться побед и вне корта после завершения карьеры. После ухода из тенниса, надеюсь, это произойдет в следующем году".Срджан Джокович

Срджан Джокович признался, что его сыну в течение 30 лет пришлось многим пожертвовать для достижения наивысших результатов в большом теннисе.

"Я представляю это как медленное, но верное прощание. Конец еще не наступил, но может наступить через полтора года. Мое желание как родителя состоит в том, чтобы через некоторое время он прекратил заниматься этим чрезвычайно трудным и жертвенным видом спорта. Это постоянный вызов для тела и разума, он был сосредоточен на этом в течение 30 лет, у него не было времени на многие другие дела", – сказал отец Джоковича в документальном фильме "Новак Джокович – нерассказанные истории".Срджан Джокович

Ранее Новак Джокович снялся с турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада). 

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