Ига Швёнтек: Называть нас "Большой тройкой" еще слишком рано

Первая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о том, что СМИ называют ее вместе с Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной "Большой тройкой" в женском теннисе, сообщает Zakon.kz.

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Польская теннисистка в настоящее время выступает на домашнем турнире WTA-250 в Варшаве. На послематчевой пресс-конференции Швёнтек ответила на вопросы журналистов.

"Признаюсь, для меня это странно, потому что я не совсем понимаю цель такого сравнения. Известно, что СМИ стараются привлечь аудиторию, и, конечно, эта история про женскую "Большую тройку" им помогает. Также это, безусловно, интересно для болельщиков. Но, думаю, мы добиваемся успехов, двигаясь разными путями, независимо от того, что происходит с другими. Во всяком случае, для меня это так. Знаю, что у Арины в каком-то смысле есть такая большая цель, что ее мотивирует возможность догнать меня. Но и меня мотивирует понимание, что кто-то меня преследует. Мы обе проводим суперсезон, играем очень стабильно, поэтому должны работать и тренироваться еще лучше, становиться еще более профессиональными. Но называть нас "Большой тройкой" еще слишком рано. Все же Федерер, Надаль и Джокович добились в мужском теннисе "немного" большего, чем мы﻿". Ига Швёнтек

В мужском теннисе "Большой тройкой" называют самых титулованных теннисистов: Роджера Федерера (20 ТБШ), Рафаэля Надаля (22 ТБШ) и Новака Джоковича (23 ТБШ). На троих у них 65 чемпионских титулов на турнирах "Большого шлема" (ТБШ).

Ранее Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире в Польше.