Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Кубка президента"

В Астане продолжается турнир серии "Челленджер" – "Кубок президента". Казахстанский теннисист Денис Евсеев преодолел 1/8 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Во втором круге казахстанец уверенно обыграл представителя Израиля Ореля Кимхи со счетом 7:5, 6:1. За выход в полуфинал Денис Евсеев поспорит с Александром Згировским (Беларусь).

Другой казахстанский теннисист 19-летний Ислам Орынбасар во втором раунде проиграл второй ракетке соревнования Бенджамину Локо из Новой Зеландии со счетом 2:6, 3:6.

Ранее Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Бейбит Жукаев пробились в четвертьфиналы на разных турнирах.