Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Кубка президента"

В Астане продолжается турнир серии "Челленджер" – «Кубок президента». Казахстанский теннисист Денис Евсеев преодолел 1/8 финала в одиночном разряде Фото: ktf.kz
В Астане продолжается турнир серии "Челленджер" – "Кубок президента". Казахстанский теннисист Денис Евсеев преодолел 1/8 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Во втором круге казахстанец уверенно обыграл представителя Израиля Ореля Кимхи со счетом 7:5, 6:1. За выход в полуфинал Денис Евсеев поспорит с Александром Згировским (Беларусь).

Другой казахстанский теннисист 19-летний Ислам Орынбасар во втором раунде проиграл второй ракетке соревнования Бенджамину Локо из Новой Зеландии со счетом 2:6, 3:6.

Ранее Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Бейбит Жукаев пробились в четвертьфиналы на разных турнирах.

Читайте также

Видеообзор лучших розыгрышей на турнире АТР-500 в Германии

Ига Швёнтек: Называть нас "Большой тройкой" еще слишком рано

Отец Новака Джоковича заявил, что сын может завершить карьеру в следующем году

Пахита Амири
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления