Все о теннисе
Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Кубка президента"
Фото: ktf.kz
В Астане продолжается турнир серии "Челленджер" – "Кубок президента". Казахстанский теннисист Денис Евсеев преодолел 1/8 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Во втором круге казахстанец уверенно обыграл представителя Израиля Ореля Кимхи со счетом 7:5, 6:1. За выход в полуфинал Денис Евсеев поспорит с Александром Згировским (Беларусь).
Другой казахстанский теннисист 19-летний Ислам Орынбасар во втором раунде проиграл второй ракетке соревнования Бенджамину Локо из Новой Зеландии со счетом 2:6, 3:6.
Ранее Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Бейбит Жукаев пробились в четвертьфиналы на разных турнирах.
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