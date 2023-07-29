Денис Евсеев вышел в финал "Кубка Президента"

В Астане на турнире серии Challenger-50 определились финалисты в одиночном разряде. Казахстанский теннисист Денис Евсеев преодолел полуфинальную стадию, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в финал Денис Евсеев (412 АТР) обыграл турка Янки Эреля (357 АТР) со счетом 6:4, 6:4. Полуфинальная встреча длилась один час и 42 минуты. За это время казахстанец оформил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

За титул чемпиона Денис Евсеев поспорит с представителем Узбекистана Хумаюном Султановым (550 АТР). Финальная игра состоится 30 июля (11:00 по времени Астаны).

Соперники между собой встречались лишь один раз – в 2017 году на турнире серии ITF M15 и тогда победу в трех сетах одержал казахстанец (7:5, 5:7, 6:1).

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