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"День допинговых скандалов": шведский теннисист дисквалифицирован на полтора года

Микаэль Имер (51 в рейтинге АТР) дисквалифицирован на 18 месяцев из-за пропуска трех допинг-тестов за год. Шведский теннисист признался, что никогда не употреблял запрещенные вещества и не фигурировал в допинговых скандалах Фото: twitter/MikaelYmer
Микаэль Имер (51 в рейтинге АТР) дисквалифицирован на 18 месяцев из-за пропуска трех допинг-тестов за год. Шведский теннисист признался, что никогда не употреблял запрещенные вещества и не фигурировал в допинговых скандалах, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях Микаэль раскрыл все подробности дела и заявил о своей невиновности.

"В январе 2022 года ITF обвинила меня в возможном нарушении антидопинговых правил после того, как я пропустил три внесоревновательных допинг-теста за 12 месяцев. Я оспаривал это обвинение на слушаниях, и в июне 2022 года независимый трибунал из трех арбитров оправдал меня. ITF обжаловала это решение, несмотря на то, что три независимых арбитра меня оправдали, которые были назначены по ее собственным правилам. Вчера я узнал, что Спортивный арбитражный суд отстранил меня от профессионального тенниса на 18 месяцев, хотя я никогда не употреблял запрещенные вещества и не обвинялся в их употреблении. Будучи уже однажды оправданным и твердо настаивая на том, что я не совершал третье нарушение, я нахожу несправедливым их решение снова судить меня и признать виновным. Вдобавок ко всему, мне трудно понять, что они сочли отстранение на 18 месяцев справедливым наказанием. Я понимаю, что эти правила были введены для защиты честности в нашем спорте и что они существуют не просто так. Однако не считаю, что нарушил эти правила, и моя совесть чиста перед Богом, который является моим свидетелем", – написал теннисист в Твиттере. Микаэль Имер

На этой неделе Имер должен был принять участие в турнире в Гштааде. Он уже снялся с матча первого круга против Хуана Пабло Варильяса; с перуанцем теперь сыграет лаки-лузер Отто Виртанен. На Уимблдоне-2023 Имер дошел до 1/16 финала, где уступил колумбийцу Даниэлю Галану со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.

Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало представительницу США Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

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