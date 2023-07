"День допинговых скандалов": шведский теннисист дисквалифицирован на полтора года

В социальных сетях Микаэль раскрыл все подробности дела и заявил о своей невиновности.

На этой неделе Имер должен был принять участие в турнире в Гштааде. Он уже снялся с матча первого круга против Хуана Пабло Варильяса; с перуанцем теперь сыграет лаки-лузер Отто Виртанен. На Уимблдоне-2023 Имер дошел до 1/16 финала, где уступил колумбийцу Даниэлю Галану со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.

In January 2022, the ITF charged me with a potential anti-doping rule violation for having 3 missed out of competition test attempts in a 12-month period. I fought that charge at a hearing, and was cleared by an independent tribunal of 3 arbitrators in June of 2022. The ITF…