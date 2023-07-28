Видеообзор самых интересных розыгрышей на турнире АТР-250 в США

В Атланте (США) проходит турнир категории ATP-250 с хардовым покрытием. В четвертый игровой день состоялось несколько интереснейших матчей, которые вошли в видеообзор, сообщает Zakon.kz.

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Первый номер соревнования американец Тейлор Фритц (9 в рейтинге АТР) в драматичном матче выиграл у представителя Китая Ву Ибина со счетом 6:4, 7:6.

Ранее Тейлор Фритц принял участие в фотосессии для модного журнала.