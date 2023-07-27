Видеообзор лучших розыгрышей на турнире АТР-500 в Германии

В Гамбурге (Германия) проходит грунтовый турнир категории ATP-500. В третий игровой день состоялось несколько интереснейших матчей, которые вошли в видеообзор, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Не простую встречу во втором круге провел российский теннисист Андрей Рублёв. Седьмая ракетка мира с трудом обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса, занимающего 54 место в рейтинге АТР. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 53 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7) в пользу Рублёва.

Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в четвертьфинал "Кубка президента".