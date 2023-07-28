Казахстанский теннисист пробился в полуфинал домашнего турнира серии "Челленджер"

В Астане проходит турнир серии "Челленджер" – "Кубок президента". До полуфинальной стадии в одиночном разряде удалось дойти только одному казахстанскому теннисисту – Денису Евсееву, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



В четвертьфинале казахстанец уверенно обыграл представителя Беларуси Александра Згировского со счетом 6:2, 6:4. За выход в финал Денис Евсеев поспорит с Янки Эрелем (Турция).

В парном разряде Евсеев также добрался до полуфинала, где в тандеме с россиянином Егором Герасимовым потерпел поражение от японского дуэта Тошихиде Мацуи – Каито Уесуги со счетом 0:6, 7:6, 4:10.

В финале парного разряда японский дуэт сыграет с тандемом из Индии.

Ранее Анна Данилина вышла в финал турнира АТР-250 в парном разряде.