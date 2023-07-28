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Казахстанский теннисист пробился в полуфинал домашнего турнира серии "Челленджер"

В Астане проходит турнир серии Челленджер – Кубок президента. До полуфинальной стадии в одиночном разряде удалось дойти только одному казахстанскому теннисисту – Денису Евсееву Фото: ktf.kz
В Астане проходит турнир серии "Челленджер" – "Кубок президента". До полуфинальной стадии в одиночном разряде удалось дойти только одному казахстанскому теннисисту – Денису Евсееву, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале казахстанец уверенно обыграл представителя Беларуси Александра Згировского со счетом 6:2, 6:4. За выход в финал Денис Евсеев поспорит с Янки Эрелем (Турция).

В парном разряде Евсеев также добрался до полуфинала, где в тандеме с россиянином Егором Герасимовым потерпел поражение от японского дуэта Тошихиде Мацуи – Каито Уесуги со счетом 0:6, 7:6, 4:10.

В финале парного разряда японский дуэт сыграет с тандемом из Индии.

Ранее Анна Данилина вышла в финал турнира АТР-250 в парном разряде. 

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