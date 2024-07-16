Казахстанские теннисисты блистают на домашнем Челленджере

В Астане проходит турнир серии АТР Челленджер – Кубок президента. Казахстанские теннисисты Амир Омарханов и Григорий Ломакин порадовали родных болельщиков победой в первом круге одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Получивший от организаторов турнира wild card 15-я ракетка мира юниорского рейтинга ITF Амир Омарханов обыграл россиянина Максима Жукова (794 АТР) со счетом 6:4, 6:4. Во втором круге Кубка президента казахстанцу предстоит сыграть против грузина Сабы Пурцеладзе (533 АТР). Отметим, что это первая победа 16-летнего Амира под эгидой АТР.

На грунтовом "Мастерсе" в Мадриде Омарханов получил wild card в квалификацию, где проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Также Амир заработал свои первые четыре очка в мировом рейтинге АТР.

Порадовал местную публику и Григорий Ломакин (763 АТР), который на старте сенсационно победил вторую ракетку Норвегии Виктора Дурасовича (529 АТР) со счетом 6:4, 6:2. Путевку в 1/4 финала турнира Григорий оспорит с трехкратным чемпионом Кубка Президента россиянином Евгением Донским.

Ранее стало известно, что в Казахстане впервые пройдет юниорский отборочный турнир на Roland Garros.