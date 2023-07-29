Видеообзор четвертьфинальных матчей турнира АТР-250 в Хорватии

Фото: atptour

В Умаге (Хорватия) проходит грунтовый турнир категории ATP-250 с общим призовым фондом € 562 815. Завершились четвертьфинальные матч в одиночном разряде, по итогам которых определились все участники полуфинала, сообщает Zakon.kz.

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