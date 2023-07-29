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Видеообзор четвертьфинальных матчей турнира АТР-250 в Хорватии

В Умаге (Хорватия) проходит грунтовый турнир категории ATP-250 с общим призовым фондом € 562 815. Завершились четвертьфинальные матч в одиночном разряде, по итогам которых определились все участники полуфинала Фото: atptour
В Умаге (Хорватия) проходит грунтовый турнир категории ATP-250 с общим призовым фондом € 562 815. Завершились четвертьфинальные матч в одиночном разряде, по итогам которых определились все участники полуфинала, сообщает Zakon.kz.

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Результаты четвертьфинальных матчей:

Маттео Арнальди (Италия, 7) – Иржи Лехечка (Чехия, 1) – 3:6, 6:2, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, 2) – Хауме Муньяр (Испания) – 3:6, 6:1, 6:2

Алексей Попырин (Австралия) – Дино Прижмич (Хорватия, WC) – 7:6(5)﻿, 7:5

Стэн Вавринка (Швейцария) – Роберто Карбальес-Баэну (Испания) – 6:4, 7:5.


Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в полуфинал турнира в Астане. 

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