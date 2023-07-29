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Видеообзор четвертьфинальных матчей турнира АТР-250 в Хорватии
Фото: atptour
В Умаге (Хорватия) проходит грунтовый турнир категории ATP-250 с общим призовым фондом € 562 815. Завершились четвертьфинальные матч в одиночном разряде, по итогам которых определились все участники полуфинала, сообщает Zakon.kz.
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Результаты четвертьфинальных матчей:
Маттео Арнальди (Италия, 7) – Иржи Лехечка (Чехия, 1) – 3:6, 6:2, 6:4
Лоренцо Сонего (Италия, 2) – Хауме Муньяр (Испания) – 3:6, 6:1, 6:2
Алексей Попырин (Австралия) – Дино Прижмич (Хорватия, WC) – 7:6(5), 7:5
Стэн Вавринка (Швейцария) – Роберто Карбальес-Баэну (Испания) – 6:4, 7:5.
Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в полуфинал турнира в Астане.
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