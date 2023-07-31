Бейбит Жукаев выиграл квалификацию турнира АТР 250 в Мексике
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22-летний уроженец Актау Бейбит Жукаев теперь сыграет в основной стадии турнира, призовой фонд которого составил 852 480 долларов. Cписок игроков "основы" – очень солидный, во главе c греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
В финале квалификационного этапа Жукаев за 50 минут одержал верх над американцем Киганом Смитом (№518 АТР) – 6:3, 6:1. Казахстанец оформил 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-поинтов. До этого наш теннисист никогда не пробивался в основную стадию турниров ATP 250 и 500. Исключением является ASTANA OPEN-2022, где он сыграл из-за wild card, которую ему вручили организаторы.
Тем временем Бейбут Жукаев уже узнал имя своего первого соперника в основной сетке мексиканского турнира. Им стал восьмой сеянный Илья Ивашка из Беларуси (№113 ATP), этот поединок запланирован на 1 августа.
Ранее Бейбит Жукаев не смог пробиться в финал турнира в Пуэрто-Рико.