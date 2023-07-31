Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Бейбит Жукаев выиграл квалификацию турнира АТР 250 в Мексике

Бейбит Жукаев выиграл квалификацию турнира АТР 250 в Мексике Фото: Instagram/zhukayev
Четвертая ракетка Казахстана Бейбит Жукаев (№258 АТР) впервые в карьере пробился в основную сетку турнира серии АТР 250, который проходит на хардовых покрытиях мексиканского Лос-Кабоса, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

22-летний уроженец Актау Бейбит Жукаев теперь сыграет в основной стадии турнира, призовой фонд которого составил 852 480 долларов. Cписок игроков "основы" – очень солидный, во главе c греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. 

В финале квалификационного этапа Жукаев за 50 минут одержал верх над американцем Киганом Смитом (№518 АТР) – 6:3, 6:1. Казахстанец оформил 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-поинтов. До этого наш теннисист никогда не пробивался в основную стадию турниров ATP 250 и 500. Исключением является ASTANA OPEN-2022, где он сыграл из-за wild card, которую ему вручили организаторы.

Тем временем Бейбут Жукаев уже узнал имя своего первого соперника в основной сетке мексиканского турнира. Им стал восьмой сеянный Илья Ивашка из Беларуси (№113 ATP), этот поединок запланирован на 1 августа.

Ранее Бейбит Жукаев не смог пробиться в финал турнира в Пуэрто-Рико.

Куандык Шынасилов
Мексика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский навестил раненых военнослужащих, воздушная тревога объявлена в 6 областях
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления