Бейбит Жукаев выиграл квалификацию турнира АТР 250 в Мексике

Четвертая ракетка Казахстана Бейбит Жукаев (№258 АТР) впервые в карьере пробился в основную сетку турнира серии АТР 250, который проходит на хардовых покрытиях мексиканского Лос-Кабоса, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



22-летний уроженец Актау Бейбит Жукаев теперь сыграет в основной стадии турнира, призовой фонд которого составил 852 480 долларов. Cписок игроков "основы" – очень солидный, во главе c греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

В финале квалификационного этапа Жукаев за 50 минут одержал верх над американцем Киганом Смитом (№518 АТР) – 6:3, 6:1. Казахстанец оформил 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-поинтов. До этого наш теннисист никогда не пробивался в основную стадию турниров ATP 250 и 500. Исключением является ASTANA OPEN-2022, где он сыграл из-за wild card, которую ему вручили организаторы.

Тем временем Бейбут Жукаев уже узнал имя своего первого соперника в основной сетке мексиканского турнира. Им стал восьмой сеянный Илья Ивашка из Беларуси (№113 ATP), этот поединок запланирован на 1 августа.

Ранее Бейбит Жукаев не смог пробиться в финал турнира в Пуэрто-Рико.