Казахстанский теннисист с победы начал выступление на турнире АТР-250 в Мексике

Представитель Казахстана Бейбит Жукаев успешно стартовал в квалификации турнира АТР-250 в Лос-Кабосе (Мексика), сообщает Zakon.kz.

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В первом раунде квалификации одиночного разряда казахстанец в упорной борьбе выиграл у хозяина корта Луки Леметра со счетом 7:6, 6:4.

Матч длился 1 час 56 минут. За это время Бейбит Жукаев оформил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11.

За выход в основную сетку турнира казахстанец сыграет с американцем Киганом Смитом.

В одиночном разряде состоялась жеребьевка основной сетки турнира. Посев возглавил двукратный финалист турниров "Большого шлема", пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Джон Иснер (США) – Ринки Хидзиката (Австралия). Второй номер посева у британца Кэмерона Норри.

Ранее первая ракетка Казахстана Александр Бублик преодолел стартовый раунд квалификации в парном разряде турнира АТР-500 в Вашингтоне.