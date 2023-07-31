Ига Швёнтек повторила уникальный рекорд

Польская теннисистка Ига Швёнтек повторила достижение немки Штеффи Граф и швейцарки Мартины Хингис – 31 июля она начала 70 неделю в статусе первой ракетки мира, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Таким образом, Швёнтек стала лишь третьей теннисисткой в истории, которой удалось провести столько времени на вершине мирового рейтинга. Ига возглавила рейтинг WTA 4 апреля 2022 года.

В обновленном табеле о рангах Швёнтек укрепила свое лидерство благодаря победе на домашнем турнире серии WTA-250. На счету теннисистки из Польши 9490 очков.

На втором месте в рейтинге WTA расположилась представительница Беларуси Арина Соболенко (8845). Третью строчку за собой сохранила первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (5465).

Особых изменений в первой десятке не произошло, лишь Онс Жабер из Туниса и Каролин Гарсия из Франции поменялись местами, занимая теперь пятую и шестую строчки соответственно.

Актуальный рейтинг игроков всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".