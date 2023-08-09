Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира в Торонто

Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира в Торонто Фото: atptour
В Торонто (Канада) проходит турнир серии "Мастерс" ATP-1000 (хард). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч стартового круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Лидер сборной Казахстана в тандеме с французом Адрианом Маннарино уступили французско-немецкому дуэту Фабрис Мартен – Андреас Мьес со счетом 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час. За это время Бублик и Маннарино два раза подали на вылет, совершили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

Ранее в одиночном разряде "Мастерса" в Торонто Александр Бублик проиграл в стартовом раунде Хуберту Хуркачу.

Читайте также

Результаты второго игрового дня турнира WTA-1000 в Монреале

Виктория Азаренко отказалась от участия в канадском "Мастерсе"

Видеообзор: экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки одержала победу в стартовом матче на турнире в Канаде

Пахита Амири
Бублик Александр
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления