Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира в Торонто

В Торонто (Канада) проходит турнир серии "Мастерс" ATP-1000 (хард). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч стартового круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Лидер сборной Казахстана в тандеме с французом Адрианом Маннарино уступили французско-немецкому дуэту Фабрис Мартен – Андреас Мьес со счетом 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час. За это время Бублик и Маннарино два раза подали на вылет, совершили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

Ранее в одиночном разряде "Мастерса" в Торонто Александр Бублик проиграл в стартовом раунде Хуберту Хуркачу.