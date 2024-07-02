Уимблдон-2024: определился соперник Александра Бублика по второму кругу

На Открытом чемпионате Великобритании завершились матчи первого игрового дня. Стал известен соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика (23 АТР) по второму кругу мужского одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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За выход в третий раунд лидер мужской сборной Казахстана поспорит с Артуром Казо (98 АТР). В стартовой игре французский игрок в пяти партиях одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом, который в финале квалификации выиграл у нашего Дениса Евсеева.

Ранее Александр Бублик провел интереснейший матч против чеха Якуба Меньшика (78 АТР) – 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.