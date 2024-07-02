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Уимблдон-2024: определился соперник Александра Бублика по второму кругу

определился соперник Александра Бублика по второму кругу Уимблдона Фото: АТР
На Открытом чемпионате Великобритании завершились матчи первого игрового дня. Стал известен соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика (23 АТР) по второму кругу мужского одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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За выход в третий раунд лидер мужской сборной Казахстана поспорит с Артуром Казо (98 АТР). В стартовой игре французский игрок в пяти партиях одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом, который в финале квалификации выиграл у нашего Дениса Евсеева.

Ранее Александр Бублик провел интереснейший матч против чеха Якуба Меньшика (78 АТР) – 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

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