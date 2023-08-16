Новак Джокович потерпел поражение в парном разряде "Мастерса" в США

В Цинциннати (США) продолжается турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. В парном разряде легендарный сербский теннисист Новак Джокович проиграл в стартовом матче, сообщает Zakon.kz.

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Новак Джокович в паре с соотечественником Николой Качичем уступили тандему Джейми Маррей (Великобритания) – Майкл Винус (Новая Зеландия) со счетом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Ранее Новак Джокович поделился своими эмоциями перед стартом "Мастерса" в Цинциннати.