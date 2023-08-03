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Видеообзор матча Александр Бублик – Гаэль Монфис на турнире АТР-500 в США
Фото: atptour
В Вашингтоне проходит турнир серии АТР-500 (хард). Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик во втором круге уступил французскому теннисисту Гаэлу Монфис. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.
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Экс-шестая ракетка мира Монфис одержал победу над казахстанцем со счетом 6:3, 6:4. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу французского теннисиста. В 2020 году на "Ролан Гаррос" победу праздновал казахстанец, в прошлом сезоне на Открытом чемпионате Австралии француз взял верх над Бубликом.
Ранее Александр Бублик потерпел поражение в парном разряде турнира в Вашингтоне.
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