Видео: Стефанос Циципас обыграл одного из самых высоких теннисистов мирового тура

В Лос-Кабосе (Мексика) проходит турнир серии ATP-250 (хард). Первый номер соревнований Стефанос Циципас в матче второго круга выиграл у экс-восьмой ракетки мира американца Джона Иснера, сообщает Zakon.kz.

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Пятая ракетка мира греческий теннисист одержал победу над рекордсменом по количеству эйсов со счетом 6:2, 6:4. Матч продлился 1 час 18 минут. Циципас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету ветерана американского тенниса семь эйсов и три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе Циципас сыграет с представителем Чили Николасом Харри (28 в рейтинге ATP). Встреча состоится завтра, 4 августа. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев.

В другой игре второго круга обидчик казахстанского теннисиста Бейбита Жукаев Илья Ивашко обыграл Борну Гойо (Хорватия) со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Результаты матчей второго круга:

Николас Харри (Чили, 6) - Хайс Брауэр (Нидерланды) - 7:6(5), 4:6, 6:4

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Борна Чорич (Хорватия, 4) - Джейсон Джанг (Тайвань, LL) - 6:1, 6:2

Доминик Кёпфер (Германия) - Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:2, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) - Тьяго Тиранте - 6:2, 6:1

Томми Пол (США, 3) - Фелипе Мелигени - 7:5, 7:6(7)

Александар Ковачевич (США) - Кэмерон Норри (Великобритания, 2) - 5:7, 7:6(7), 6:4



На этом же турнире Бейбит Жукаев потерпел поражение в матче первого круга.