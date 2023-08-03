Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Австрии в парном разряде

В Кицбюэле (Австрия) проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел четвертьфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Во втором раунде основной сетки турнира казахстанец в паре с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром одержали победу над дуэтом Самуэль Вайссборн (Австрия) – Ромен Арнеодо (Монако) со счетом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила один час и пять минут. Недовесов и Эскобар оформили четыре эйса, допустили восемь двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

На этом же турнире поражение в первом раунде парного разряда потерпел другой представитель Казахстана, Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик проиграл во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне.