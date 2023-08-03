Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Австрии в парном разряде

Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Австрии в парном разряде Фото: ktf.kz
В Кицбюэле (Австрия) проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел четвертьфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Во втором раунде основной сетки турнира казахстанец в паре с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром одержали победу над дуэтом Самуэль Вайссборн (Австрия) – Ромен Арнеодо (Монако) со счетом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила один час и пять минут. Недовесов и Эскобар оформили четыре эйса, допустили восемь двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

На этом же турнире поражение в первом раунде парного разряда потерпел другой представитель Казахстана, Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик проиграл во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне. 

Читайте также

Стефанос Циципас: Я променял бы "Большой шлем" на титул первой ракетки мира

Видео: Стефанос Циципас обыграл одного из самых высоких теннисистов мирового тура

Казахстанские теннисисты проводят матчи на домашнем турнире серии ITF

Пахита Амири
Австрия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы: Доверять контролю надзорных органов за качеством продуктов питания на полках нельзя
Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления