Стефанос Циципас: Я променял бы "Большой шлем" на титул первой ракетки мира

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что променяет титул турнира "Большого шлема", чтобы получить высший рейтинг в мировой табели о рангах, сообщает Zakon.kz.

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В интервью изданию El Universal Deportes Стефанос Циципас признался, что мечтает стать первой ракеткой мира.

"Я променял бы "Большой шлем" на титул первой ракетки мира. Это определенно что-то особенное, это признак того, что вы достигли максимума в своей карьере. Конечно, было бы здорово однажды сказать внукам, что я был первым в мире", – цитирует Циципаса El Universal Deportes. Стефанос Циципас

Ближе всего к своей мечте Стефанос Циципас был ровно два года назад. В августе 2021 года он располагался на третьей строчке мирового рейтинга. В текущем рейтинге грек занимает пятое место.

Ранее Стефанос Циципас обыграл Джона Иснера на турнире в Мексике.