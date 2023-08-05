Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Мексике

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе, призовой фонд которого составил $ 852 480, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале Циципас со счетом 6:3, 6:2 обыграл 15-ю ракетку мира, представителя Хорватии Борну Чорича, пишет Сhampionat.com.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Чорича один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За первый для себя титул в этом сезоне 24-летний Циципас сразится с 19-й ракеткой мира, австралийцем Алексом де Минором.

Ранее греческий спортсмен выиграл у экс-восьмой ракетки мира американца Джона Иснера.