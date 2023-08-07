Кори Гауфф: Благодаря маме и папе я играю в теннис

Новая чемпионка турнира WTA-500 в Вашингтоне американка Кори Гауфф прокомментировала свою победу на домашних соревнованиях. Седьмая ракетка мира на церемонии награждения поблагодарила соперницу за уважительное отношение к себе, а также своих родителей за воспитание, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче Кори Гауфф одержала победу над теннисисткой из Греции Марией Саккари со счетом 6:2, 6:3.

Все добрые слова, которые обо мне сказала Мария, я могу адресовать и ей. Честно, она одна из тех, на кого я равняюсь в туре. Помню, когда я начинала, она была одной из тех, кто хорошо ко мне относился. Спасибо тебе за то, что ты такая. Хочу поблагодарить Бога за эту победу. После поражения в первом круге "Уимблдона" мне было очень тяжело. Я очень много молилась. Поэтому благодарю его и всех, кто меня тогда поддержал. И самое главное – спасибо родителям. Благодаря маме и папе я играю в теннис. И благодаря им я вроде как хороший человек", – сказала Гауфф на церемонии награждения. Кори Гауфф

Ранее было представлено расписание турнира серии "Мастерс" в Торонто.