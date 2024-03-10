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Юлия Путинцева сенсационно вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Юлия Путинцева уверенно вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг турнира серии WTA-1000, уверенно обыграв в двух сетах 18-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис, сообщает Zakon.kz

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Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Путинцева реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила пять двойных ошибок. Мэдисон Кис один раз реализовала брейк-пойнт из восьми и допустила одну двойную ошибку.

Далее Юлия Путинцева встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек. 

Ранее сообщалось, что Путинцева разгромила немку Тамару Корпач (76-е место) — 6:2, 6:3, а затем сенсационно обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову (16-е место) — 7:5, 6:1.

А вот казахстанский теннисист Александр Бублик в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл представителю Австралии, 10-ой ракетке мира Алексу де Минор со счетом 5:7, 0:6.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина - действиющая чемпионка этого турнира снялась из-за проблем со здоровьем.

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