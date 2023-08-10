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На "Мастерсе" в Торонто зафиксирован сенсационный результат

Руне проиграл Гирону на Мастерсе в Торонто 2023 Фото: atptour
В Торонто (Канада) продолжается турнир серии "Мастерс" ATP-1000 (хард). Во втором круге сенсационное поражение потерпел шестой номер мирового рейтинга Хольгер Руне, сообщает Zakon.kz.

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Норвежский теннисист неожиданно уступил американцу Маркосу Гирону, занимающему 70 место в мировом рейтинге со счетом 2:6, 6:4, 3:6.

Встреча продлилась 2 часа и 6 минут. Руне шесть раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, столько же двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет его соотечественник Томми Пол, который переиграл Франсиско Серундоло.

Ранее на женском "Мастерсе" в Монреале казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в третий круг. 

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