Видео: первая ракетка мира Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал Мастерса в Торонто. Результаты 1/4 финала

На турнире серии ATP-1000 в Торонто (Канада) проходят четвертьфинальные матчи. Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас сенсационно уступил американскому теннисисту Томми Полу со счетом 3:6, 6:4, 3:6, сообщает Zakon.kz.

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Игра на центральном корте продолжалась 2 часа 20 минут.

Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Пола два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.





В полуфинале турнира в Торонто американский теннисист Томми Пол встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Янник Синнер (Италия).

Результаты 1/4 финала (одиночный разряд)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Маккензи Макдональд (США) – 6:4, 6:2.

Алекс де Минор (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 7:6, 7:5.

Ранее Карлос Алькарас с трудом преодолел третий круг турнира в Торонто.