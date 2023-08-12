Видео: первая ракетка мира Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал Мастерса в Торонто. Результаты 1/4 финала
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Игра на центральном корте продолжалась 2 часа 20 минут.
Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Пола два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.
В полуфинале турнира в Торонто американский теннисист Томми Пол встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Янник Синнер (Италия).
Результаты 1/4 финала (одиночный разряд)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Маккензи Макдональд (США) – 6:4, 6:2.
Алекс де Минор (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 7:6, 7:5.
Ранее Карлос Алькарас с трудом преодолел третий круг турнира в Торонто.