Андрей Голубев успешно стартовал на турнире серии "Челленджер"

В Братиславе (Словакия) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с украинцем Денисом Молчановым одержали победу над дуэтом Петрос Циципас (Греция)/Сэм Вербик (Нидерланды) со счетом 7:6, 6:4.

Игра длилась 1 час 35 минут. За это время казахстанско-украинский тандем допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Во втором раунде Голубев и Молчанов сыграют с парой Иван Лютаревич (Беларусь)/Владислав Манафов (Украина).

Ранее другой казахстанский теннисист Александр Недовесов проиграл во втором круге "Мастерса" в Шанхае.