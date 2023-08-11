Елена Рыбакина: Этот матч был тяжелым

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Монреале. Во встрече за выход в четвертьфинал "Мастерса" четвертая ракетка мира выиграла у чемпионки US Open-2017 Слоан Стивенс (6:3, 6:3), сообщает Zakon.kz.

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После завершения матча Елена Рыбакина призналась, что игра против экс-третьей ракетки мира была тяжелая.

"Я бы хотела сказать большое спасибо всем, кто пришел посмотреть матч и поддержать нас. Это действительно много значит, учитывая такое позднее время проведения игры. Этот матч был тяжелым, но я рада, что мне удалось одержать победу", — сказала Рыбакина после матча. Елена Рыбакина

В четвертьфинале соревнований в Монреале Рыбакина сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (14 в рейтинге WTA).

Ранее стали известны все результаты матчей третьего круга турнира в Монреале.