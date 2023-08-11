Расписание пятого игрового дня "Мастерса" в Монреале. Елена Рыбакина сыграет за выход в полуфинал

С 11 на 12 августа в Монреале (Канада) пройдут перенесенные матчи третьего круга, а также четвертьфиналы в одиночном и парном разрядах. В пятый игровой день на корт выйдет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

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За выход в полуфинал первая ракетка Казахстана поспорит с Дарьей Касаткиной, занимающей 14 место в мировом рейтинге. Матч пройдет на центральном корте последним запуском, игра стартует ориентировочно в 06:30 по времени Астаны.

Теннисистки встречались между собой три раза. В очном противостоянии впереди россиянка – 2:1. В прошлом сезоне на турнире в Сан-Хосе Рыбакина проиграла Касаткиной с разгромным счетом (6:1, 2:6, 0:6).

Расписание матчей пятого игрового дня

Центральный корт. Начало матчей в 12:00 (22:00 по времени Астаны)

Людмила Самсонова (Россия, 15) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Не ранее 14:00 (00:00) Джессика Пегула (США, 4) – Кори Гауфф (США, 6)

Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинз (США)

Не ранее 19:00 (05:00)

Людмила Самсонова (Россия, 15) или Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Петра Квитова (Чехия, 7) или Белинда Бенчич (Швейцария, 12)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Дарья Касаткина (Россия, 10) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

Корт Rogers. Начало матчей в 12:00 (21:00 по времени Астаны)

Петра Квитова (Чехия, 7) – Белинда Бенчич (Швейцария, 12)

Далее Николь Меликар и Эллен Перес (США/Австралия, 4) – Марина Стакушич и Кэрол Чжао (Канада)

Далее Кори Гофф и Джессика Пегула (США, 1) – Шуко Аояма и Ена Шибахара (Япония, 7)

Не ранее 19:00 (05:00) Николь Меликар и Эллен Перес (США/Австралия, 4) или Марина Стакушич и Кэрол Чжао (Канада) – Латиша Чань и Чжаоксюан Янг (Тайвань/Китай)

Корт №9. Начало матчей в 11:30 (21:30 по времени Астаны)

Марта Костюк и Чжан Шуай (Украина/Китай) – Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2)

Далее Дезайр Кравчик и Деми Шуурс (США/Нидерланды, 5) – Ульрикке Эйкери и Ингрид Нил (Норвегия/Эстония)

Далее Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6) – Марта Костюк и Чжан Шуай (Украина/Китай) или Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2).

Ранее стали известны все результаты четвертого игрового дня на турнире WTA-1000 в Монреале.