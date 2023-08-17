Расписание пятого игрового дня "Мастерса" в Цинциннати. Елена Рыбакина проведет матч третьего круга

В Цинциннати (США) продолжается турнир серии "Мастерс". В пятый игровой день пройдут матчи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся соревнования пар. Стало известно расписание встреч, сообщает Zakon.kz.

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В пятый игровой день за выход в четвертьфинал поспорит первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В третьем круге она сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (43 WTA). Игра начнется ориентировочно в 00:00 по времени Астаны на корте "Porsche" третьим запуском. В этом сезоне пути Рыбакиной и Паолини уже пересекались на турнире в Риме (Италия). Тогда казахстанка праздновала успех со счетом 7:6(4), 6:1.

Расписание матчей пятого игривого дня

Центральный корт. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Слоан Стивенс (США)

Далее Стефанос Циципас (Греция, 4) – Хуберт Хуркач (Польша)

Далее Карлос Алькараз (Испания, 1) – Томми Пол (США, 14)

Далее Линда Носкова (Чехия, Q) – Кори Гауфф (США, 7)

Далее Гаэль Монфис (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Корт Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Александр Зверев (Германия, 16) – Даниил Медведев (Россия, 3)

Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – Чжен Цзинвен (Китай)

Далее Мари Бузкова (Чехия) – Джессика Пегула (США, 3)

Далее Душан Лайович (Сербия, Q) – Тэйлор Фритц (США, 9)

Далее Николь Меликар и Эллен Перес (США/Австралия, 3) – Мию Като и Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия)

Stadium 3. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Алексей Попырин (Австралия, LL) – Эмил Руусувуори (Финляндия)

Далее Маккензи Макдональд (США, WC) – Адриан Маннарино (Франция)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Макс Пёрселл (Австралия, Q)

Далее Онс Жабер (Тунис, 5) – Донна Векич (Хорватия)

Корт Porsche. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Се Су-Вей и Синь Ю Ван (Тайвань/Китай, 6) – Анастасия Павлюченкова и Луиза Стефани (Россия/Бразилия)

Далее Мария Саккари (Греция, 8) – Каролина Мухова (Чехия)

Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Жасмине Паолини (Италия, Q)

Далее Дарья Касаткина (Россия, 14) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Далее Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия, 1) – Каролина Плишкова и Донна Векич (Чехия/Хорватия)

Корт №4. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Уэсли Коольхоф и Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) – Джейми Маррей и Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия)

Далее Рохан Бопанна и Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 4) – Кристофер Юбэнкс и Бен Шелтон (США, WC)

Далее Марсело Аревало и Жан-Жюльен Ройер (Сальвадор/Нидерланды) – Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего (Италия, WC)

Далее Марсело Мело и Александр Зверев (Бразилия/Германия) – Хуберт Хуркач и Мате Павич (Польша/Хорватия)

Далее Макс Пёрселл и Андрей Рублёв (Австралия/Россия) – Сантьяго Гонсалес и Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 6)

Корт №7. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Кевин Кравьец и Тим Путц (Германия, 7) – Никола Мектич и Джон Пирс (Хорватия/Австралия)

Далее Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) – Алисия Паркс и Тэйлор Таунсенд (США)

Далее Ирина-Камелия Бегу и Сара Соррибес-Тормо (Румыния/Испания) – Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2).

Ранее стали известны все результаты четвертого игрового дня "Мастерса" в США.