Полуфинал Рыбакина – Самсонова перенесен из-за дождя в Монреале

Второй полуфинал турнира WTA 1000 между казахстанкой Еленой Рыбакиной и россиянкой Людмилой Самсоновой отменен из-за продолжающегося дождя в Монреале, сообщает Zakon.kz.

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Организаторы турнира заявили, что встреча пройдет в воскресенье в 23:30.

Ранее встреча должна была начаться в 04:00 по времени Астаны.

Победитель встретится с Джессикой Пегулой в финале, который состоится после соответствующего отдыха.

Ранее Пегула победила ракетку №1 Игу Швёнтек в полуфинале в Монреале – 6:2, 6:7(4), 6:4.