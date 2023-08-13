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Полуфинал Рыбакина – Самсонова перенесен из-за дождя в Монреале

Рыбакина одержала сенсационную победу в полуфинале турнира WTA 1000 Фото: ktf.kz
Второй полуфинал турнира WTA 1000 между казахстанкой Еленой Рыбакиной и россиянкой Людмилой Самсоновой отменен из-за продолжающегося дождя в Монреале, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Организаторы турнира заявили, что встреча пройдет в воскресенье в 23:30.

Ранее встреча должна была начаться в 04:00 по времени Астаны.

Победитель встретится с Джессикой Пегулой в финале, который состоится после соответствующего отдыха.

Ранее Пегула победила ракетку №1 Игу Швёнтек в полуфинале в Монреале – 6:2, 6:7(4), 6:4.

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