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Видео: матч Рыбакина – Брэйди прерван из-за дождя

Матч Рыбакина – Брэйди прерван из-за дождя Фото: wtatennis
В Монреале (Канада) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Матч второго круга между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и американкой Дженнифер Брэйди прерван из-за дождя, сообщает Zakon.kz.

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Встреча была приостановлена в первой партии на тай-брейке (6:6) при счете 4:2 в пользу Дженнифер Брэйди.

Рыбакина уже успела совершить пять подач навылет, но имеет невысокий процент первой подачи (51%). Также Елена допустила две двойные ошибки. Дженнифер в свою очередь не совершила ни одного эйса, а также имеет на своем счету четыре двойные ошибки.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева прошла во второй раунд турнира в Монреале. 

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