Видео: Джессика Пегула разгромила Людмилу Самсонову и стала чемпионкой "Мастерса" в Монреале

В Монреале завершился турнир категории WTA-1000 (хард). В финале одиночного разряда американская теннисистка Джессика Пегула уверенно обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:1, 6:0, сообщает Zakon.kz.

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Счет в личных встречах между Пегулой и Самсоновой стал – 3:1 в пользу американки.

Продолжительность финального матча составила всего 49 минут. На счету Пегулы пять подач навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Для Джессики Пегулы, это третий титул в карьере. За победу в Канаде она получит 900 рейтинговых очков и $454,500 призовых.

Стоит отметить, перед финальной игрой Людмила Самсонова провела перенесенный полуфинал против Елены Рыбакиной, таким образом, за один день россиянка сыграла два матча подряд.