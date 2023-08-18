Видео: третья ракетка мира Джессика Пегула сенсационно проиграла на "Мастерсе" в Цинциннати
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Теннисистки встречались между собой пятый раз. В очном противостоянии представительница Чехии вышла вперед – 3:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Боузкова сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале турнира Боузкова встретится с соотечественницей Каролиной Муховой, которая выбила из турнира восьмую ракетку мира Марию Саккари из Греции – 3:6, 6:2, 6:3.
На прошлой неделе Джессика Пегула выиграла "Мастерс" в Монреале.