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Видео: третья ракетка мира Джессика Пегула сенсационно проиграла на "Мастерсе" в Цинциннати

Джессика Пегула сенсационно проиграла на Мастерсе в Цинциннати Фото: wtatennis
Американская теннисистка Джессика Пегула потерпела разгромное поражение в матче 1/8 финала на "Мастерсе" в Цинциннати. Третья ракетка мира проиграла Мари Боузковой со счетом 4:6, 0:6, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистки встречались между собой пятый раз. В очном противостоянии представительница Чехии вышла вперед – 3:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Боузкова сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.


В четвертьфинале турнира Боузкова встретится с соотечественницей Каролиной Муховой, которая выбила из турнира восьмую ракетку мира Марию Саккари из Греции – 3:6, 6:2, 6:3.

На прошлой неделе Джессика Пегула выиграла "Мастерс" в Монреале. 

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