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Видеообзор матча Елена Рыбакина – Людмила Самсонова

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Людмила Самсонова Фото: wtatennis
В Монреале (Канада) на турнире категории WTA-1000 (хард) прошел второй полуфинальный матч. Казахстанская теннисистка провела игру против россиянки Людмилы Самсоновой. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана Рыбакина уступила Самсоновой со счетом 6:1, 1:6, 2:6. В очном противостоянии россиянка ведет – 3:0.

В полуфинале турнира в Монреале Елена Рыбакина обыграла другую россиянку Дарью Касаткину. 

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