Видеообзор матча Елена Рыбакина – Людмила Самсонова

Фото: wtatennis

В Монреале (Канада) на турнире категории WTA-1000 (хард) прошел второй полуфинальный матч. Казахстанская теннисистка провела игру против россиянки Людмилы Самсоновой. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами! Первая ракетка Казахстана Рыбакина уступила Самсоновой со счетом 6:1, 1:6, 2:6. В очном противостоянии россиянка ведет – 3:0. В полуфинале турнира в Монреале Елена Рыбакина обыграла другую россиянку Дарью Касаткину. Читайте также Видео: Джессика Пегула разгромила Людмилу Самсонову и стала чемпионкой "Мастерса" в Монреале

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