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Видео: новым рекордом завершился "Мастерс" в Цинциннати. Новак Джокович выиграл очередной чемпионский титул

новым рекордом завершился Мастерс в Цинциннати. Новак Джокович выиграл очередной чемпионский титул Фото: wsopen.com
Завершился финальный матч на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США) среди мужчин, где встречались первая и вторая ракетки мира. Новак Джокович в упорной борьбе одержал победу над Карлосом Алькарасом со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), сообщает Zakon.kz.

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Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут – это самый продолжительный финал в истории турниров серии ATP-1000 (Мастерс).

Джоковичу удалось сравнять счет в личных встречах с Алькарасом – 2:2. Сербский теннисист эмоционально отреагировал на победу, разорвав на себе футболку.

Джокович завоевал свой 95-й титул в карьере и вышел на чистое третье место по количеству трофеев ATP в Открытой эре. Он уступает только Джимми Коннорсу (109) и Роджеру Федереру (103).

Ранее на турнире в Цинциннати завершился финальный матч в женском турнире. 

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