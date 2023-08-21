Видео: новым рекордом завершился "Мастерс" в Цинциннати. Новак Джокович выиграл очередной чемпионский титул
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Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут – это самый продолжительный финал в истории турниров серии ATP-1000 (Мастерс).
Джоковичу удалось сравнять счет в личных встречах с Алькарасом – 2:2. Сербский теннисист эмоционально отреагировал на победу, разорвав на себе футболку.
Джокович завоевал свой 95-й титул в карьере и вышел на чистое третье место по количеству трофеев ATP в Открытой эре. Он уступает только Джимми Коннорсу (109) и Роджеру Федереру (103).
Forever a FIGHTER#CincyTennis | @DjokerNole pic.twitter.com/Si2ybIqrQC— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 21, 2023
Ранее на турнире в Цинциннати завершился финальный матч в женском турнире.